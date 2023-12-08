Модернизацию курорта «Армхи» в Ингушетии начнут в 2025 году

На территории курорта «Армхи» в Ингушетии в 2025 году начнется реализация новой концепции развития туристического комплекса. До этого будет идти работа над проектированием необходимой инфраструктуры.

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«Мы в следующем году начинаем проектирование инфраструктуры, которую „Кавказ.РФ“ будет делать. В ближайшие два года, после отработки проектных и инфраструктурных вопросов, планируем начать проект по обновлению канатных дорог и расширению трасс», — сообщил на выставке-форуме «Россия» заместитель гендиректора единого института развития Северного Кавказа «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев, передает ТАСС.

По его словам, новая концепция предполагает создание всесезонного курорта на территории «Армхи». «То, что мы собираемся построить, — гондольная канатная дорога кресельного типа, протяженность трасс увеличиваем до 10 км. Собираемся построить экотропы, это проект, который мы развиваем по всему Северному Кавказу, в том числе и в Ингушетии в районе „Армхи“. Амфитеатр, кинотеатр, интерактивный музей, родельбан, зиплайн, экстрим-парк», — пояснил он.

Санаторий «Армхи» в горах Ингушетии открылся в 1928 году, в 1999 году был построен гостиничный комплекс, который позднее стал частью курортного комплекса. В 2011 году была создана особая экономическая зона «Армхи», которая вошла в состав туристического кластера СКФО. На сегодняшний день инфраструктура курорта включает трассы общей протяженностью 1,2 км, подъемники двухместный кресельный на 650 метров и бугельный на 180 метров, а также 350 мест размещения.