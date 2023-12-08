Туристы против введения в России «углеродных паспортов»

На Западе предлагают ввести индивидуальные «углеродные паспорта», ограничивающие авиаперелеты каждого гражданина. Цель – сократить выбросы углекислого газа, ведущие, по мнению «зеленых», к изменениям климата.

© tourdom.ru

Сейчас «углеродный след» одного человека в мире в среднем составляет 4 т в год. Максимальный – около 16 т – у жителей США. Чтобы предотвратить изменения климата, этот показатель хотят в 2 раза снизить, доведя до 2 т в год. Данные полетов каждого гражданина будут заноситься в его carbon passport, чтобы он не смог превысить свою ежегодную норму.

Видео дня

Для понимания: «след» в 2 т соответствует примерно двум перелетам туда и обратно между Лондоном и Нью-Йорком.

Большинство (82%) из более 800 участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» отрицательно ответили на вопрос «Стоит ли вводить в нашей стране подобные “углеродные паспорта”?»

32% считают, что граждане России и так летают крайне редко по сравнению с жителями США и Европы, чтобы еще устанавливать дополнительные ограничения. «Достаточно открыть флайтрадар, и все сразу станет ясно», – написал один из туристов. Кроме того, в стране большие расстояния и альтернативы перелету иногда просто нет.

Часть ответивших (14%) считают, что проблема экологичности авиаперевозки существует, но решать ее нужно не ограничением перелетов для граждан, а другими способами.

«На авиарейсы приходится около 2,5% выбросов, а на автомобильный транспорт – 50–80%. Почему бы не начать с ограничения автотрафика?» – спрашивают подписчики.

Треть участников опроса (36%) уверены, что воздействие на климат выбросов углекислого газа сильно преувеличено «зеленым» лобби: угрозы климату со стороны авиаперелетов в принципе нет.

Лишь 1% опрошенных согласились с утверждением, что с появлением «углеродного паспорта» люди станут меньше летать, а значит, сократятся выбросы CO2.

Ранее TourDom.ru сообщал, что в Дании с 2025 года пассажиров собираются обложить «зеленым налогом». Собранные средства планируют направить на проект перехода на экологически чистое топливо.

Эти меры вводятся в соответствии с «зеленой» повесткой в других странах Европы и Азии. Подобный сбор ранее был объявлен в Нидерландах. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines предлагает своим пассажирам добровольно заплатить «налог за ущерб, нанесенный рейсом природе».

Во Франции выбрали другой путь снижения воздействия полетов на климат. Власти запретили рейсы по тем маршрутам, где можно добраться на поезде за 2,5 часа и быстрее.