Туристы жалуются на дикие цены такси в Шерегеше

Любители горнолыжного отдыха рассказывают в соцсетях о неуемных аппетитах таксистов в Шерегеше. Здесь невозможно заказать машину при помощи агрегатора. Чаще всего туристы пользуются услугами извозчиков, которые дежурят прямо на месте. Чтобы попасть в машину, нужно отстоять немало времени на улице.

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С приходом морозов в последние дни и без того большие очереди стали, похоже, бескрайними. «Многие водители решили не выходить на линию – берегут машины из-за гололеда и снега. Некоторые подходят и предлагают увезти за 5 тыс. руб. за поездку от склона до поселка. Мы стояли полтора часа в общей очереди, где были более порядочные таксисты и другие цены, пока не начался дождь. Замерзли и в итоге пошли пешком. Только через 40 минут нас подобрал какой-то трансфер», – поделилась неприятными впечатлениями в соцсетях одна из туристок.

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Ситуация не меняется из года в год. В позапрошлом сезоне отдыхающим радостно сообщали новости о появлении «Яндекс.Такси». Однако уехать на нем практически никому так и не удалось. Поговаривают, что популярный бренд столкнулся с конкуренцией а-ля 90-е. «Агрегатор хотел зайти к ним и принести цивилизацию, но местные сожгли, кажется, две машины. И после этого никто из водителей не захотел возить через агрегатор», – объясняют туристы, которые утверждают, что знакомы с ситуацией.

«Неужели нельзя сделать автобусные трансферы для нормального отдыха?!» – возмущается все та же туристка.

Байки, которые ходят в соцсетях, посвященных горнолыжному курорту, утверждают, что и такой опыт тоже был. Но он закончился примерно тем же.

«Сервис по-российски. Отсутствие конкуренции приводит к таким результатам», – обсуждают ситуацию с такси на сибирском курорте подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Это какой-то экстрим – так добираться домой. Туристы платят деньги и хотят нормальных условий. Это отдых на лыжах или борьба за жизнь?»