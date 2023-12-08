На курортах Архыз и Домбай открылся горнолыжный сезон
Горнолыжный сезон официально стартовал в пятницу на курортах Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии.
«Новый горнолыжный сезон на территории Домбая и Архыза можно считать открытым. Поэтому вперед, за новыми впечатлениями, за хорошим классным настроением», — сообщил Темрезов на открытии дня республики на выставке-форуме «Россия» в ходе телемоста с курортами Архыз и Домбай.
Глава субъекта пожелал приезжающим в Карачаево-Черкесию хорошего отдыха.
«Дорогие друзья, я всех хочу поприветствовать на территории гостеприимной Карачаево-Черкеской республики, пожелать вам замечательного отдыха, хорошего настроения. Мы вас всегда ждем в гости, приезжайте каждый год», — добавил он.