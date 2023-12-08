В Арктике построят первый отель на скалах

В Арктике планируется завершить строительство первого в России туристического комплекса на скалах с видом на Баренцево море к концу 2026 года. Проект будет реализован с инвестициями в размере около 2 миллиардов рублей. Ожидается, что международный туризм в этом регионе будет активно развиваться за счет посетителей из Азии, БРИКС и Ближнего Востока.

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Туристический комплекс в Териберке будет объединять отель на 120 номеров и туристический хаб на площади 9 га, с застройкой площадью 5 тысяч квадратных метров. На территории комплекса будет открыт фуд-маркет с блюдами из местных продуктов, уникальный термальный комплекс с возможностью погрузиться в Баренцево море, а также первый в России музей китов.