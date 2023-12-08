Туристы потратили больше миллиарда рублей на путешествия в Ленобласти

В Петростате подсчитали, сколько денег путешественники потратили в Ленобласти за 10 месяцев 2023 года. Речь идет о сумме более миллиарда рублей.

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«За 10 месяцев 2023 года гости и жители Ленинградской области потратили на туристические услуги 1,2 миллиарда рублей», – пишут СМИ со ссылкой на данные Петростата.

Уточняется, что сумма почти на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Издание Online47 уточняет что в Ленинградскую область путешественники приезжают, чтобы посмотреть на парки и заповедники.