Проживание в российских отелях в 2023 году подорожало менее чем на 9%

"Мы уже второй год подряд наблюдаем устойчивый тренд на стабилизацию цен на туристическом рынке. В этом году стоимость проживания выросла менее чем на 9%, что близко к среднему уровню инфляции. Это при том, что число туристических поездок за это время увеличилось на 18%", - сказал Трач, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития России.