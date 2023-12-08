6 мест, от которых захватит дух

Зима. Еще начало декабря, а вы уже дегустируете мандарины для новогоднего стола, думаете, с кем отпраздновать Новый год и с ужасом думаете о подведении итогов. А еще мечтаете о зимних каникулах: целая неделя под одеялом с остатками новогоднего пира и новыми сериалами. А что, если в этом году, все будет иначе?

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Путешествие зимой звучит заманчиво. К нему нужно готовиться чуть тщательнее: выбрать теплую комфортную одежду, в которой будет удобно гулять и посещать природные заповедники и найти рецепт вкусного ароматного чая. Тогда путешествие зимой станет уникальным и ни на что не похожим опытом, а воспоминания о сказочных заснеженных лесах, суровых берегах Белого моря и Северного сияния в Мурманске (если вы везунчик) еще долго будут греть душу.

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Собрали места в России, похожие на декорации сказок, для путешествий в зимние каникулы, куда можно отправиться одному или с компанией.

Великий Устюг

Небольшой северный город, в котором живет Российский Дед Мороз. Сюда зимой приезжают семьи с детьми, чтобы побывать у волшебника в гостях.

Резиденция его расположена посреди соснового леса — это резной двухэтажный терем, а рядом — «Тропа сказок» с избушками других сказочных персонажей. Также резиденция волшебника включает почтовое отделение, ледник — галерею ледяных скульптур и ледяного трона, кузницу и столярную мастерскую, зоосад и зимний сад, лесную аптеку. В общем, владения обширные. Здесь можно провести не один день.

Также в городе есть «Музей новогодней и рождественской игрушки», в нем можно посмотреть игрушки, которые создавали в единственном экземпляре или многотысячными партиями — на всю страну — они из стекла, фетра, дерева, тыквы, бересты и ваты.

Республика Карелия

Карелия — республика со сказочными лесами, озерами и реками. Отправиться в путешествие по республике можно, добравшись до ее столицы — Петрозаводска, а дальше на автобусе или машине. Стоит посетить Остров Кижи в Онежском озере, здесь стоят привезенные со всей России крестьянские избы и колокольни, мельницы и церкви. Летом в Карелии очень много комаров, мошек, слепней, а зимой такой проблемы не возникает, это еще один аргумент в пользу зимней поездки. Зимой вы сможете поучаствовать в мастер-классах, попробовать кижский чай и горячую выпечку. Еще один пункт назначения здесь — парк Рускеала с мраморными карьерами. На месте каньона среди мраморных скал простирается прозрачное озеро. Здесь можно спуститься в подземные тоннели и погулять лесными тропами.

Мурманск и Териберка

Современность — расцвет популярности Териберки после многолетнего забвения, это случилось благодаря фильму «Левиафан», который снимали именно здесь. Териберка — это поселок на Кольском полуострове на берегу Баренцева моря, здесь можно увидеть северное сияние. Оно бывает довольно часто из-за подходящих природных условий. В холодных водах Баренцева моря водятся горбатые и синие киты, касатки и кашалоты. На них можно посмотреть, выйдя на катере в море в ясный день.

Иркутск

Чтобы добраться до Байкала, нужно прилететь в Иркутск, дальше отправиться на остров Ольхон. Посетить знаменитое «место силы» — на мысе Бурхан со скалой Шаманка. К январским праздникам Байкал уже замерзнет, поэтому все активности на озере будут доступны. Также здесь можно познакомиться с байкальскими хаски и покататься на собачьих упряжках; узнать много нового о мире космоса от ученых в Байкальской астрофизической обсерватории, побывать в этнической деревне и попробовать блюда бурятской кухни.

Архангельская область

Новый год в Архангельской области — простой и в то же время красивый вариант встретить праздник в России. Недалеко от города Архангельска находятся музей под открытым небом Малые Корелы, Белое море и Кенозерский национальный парк. В Кенозерье зимой красиво как в сказке: заснеженные озера, старинные церкви, маленькие деревушки, разбросанные по всему парку и, конечно, бесконечное ясное небо, где ночью до звезд, кажется, можно дотянуться руками. На берегу Белого моря стоит заснеженный бор, а вдали виднеются дома. Малые Корелы — один из самых известных архангельских комплексов, в нем и музей, и стадион для любителей зимних видов спорта, и туристическая база с деревянными домиками и кафе. Там можно угоститься блинами с красной икрой и супом, приготовленным в русской печи.

Калининград и Куршская коса