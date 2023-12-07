Раскрыты самые популярные у туристов-одиночек города России

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip раскрыл самые популярные у туристов-одиночек города России. Результаты исследования публикует KP.RU.

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Так, на первом месте рейтинга оказалась Москва — на нее пришлось 30,9 процента всех заказов, по данным сервиса. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, куда отправились 15,8 процента путешествующих в одиночку россиян. Тройку лидеров замкнул Сочи с результатом в 10,5 процента. На четвертой и пятой позиции расположились Калининград и Казань соответсвенно.

Специалисты также отметили, что востребованными направлениями в период новогодних праздников являются Нижний Новгород, Екатеринбург, Мурманск и Иркутск.