4 петербургских дворца с интересной историей

Санкт-Петербург богат памятниками истории и культуры. Среди них многочисленные дворцы города, где много лет назад творилась история. Сегодня они превращены в музеи, которые может посетить любой желающий.

О том, в каких петербургских дворцах надо побывать туристу, читайте в нашем материале.

Видео дня

Зимний дворец

Unsplash.com

Зимний дворец по праву считается одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. В нем собрана потрясающая коллекция экспонатов: скульптуры, предметы быта людей разных эпох и шедевры живописи. Также в стенах этого величественного здания Александр II подписал манифест об отмене крепостного права в своем Учебном кабинете. Сегодня это зал № 172. До этого в Малом кабинете Зимнего дворца отдал богу душу предшественник императора Николай I. В предреволюционные годы в Зимнем дворце любили сидеть у камина Николай II c женой Александрой Федоровной. Сейчас это зал №181.

Мраморный дворец

Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор», 2021 год.

Мраморный дворец построили в 1785 году по приказу Екатерины Великой. Она хотела подарить его своему фавориту графу Г.Г Орлову. Однако он не дожил окончания строительства, поэтому дворец стал резиденцией Константина Николаевича Романова, а затем его сына Константина. Однако сегодня Мраморный дворец известен как одна из локаций из фильма Олега Трофима «Майор Гром: Чумной доктор». В этой картине Мраморный дворец стал полицейским участком. Также он появился в картине «Майор Гром: Трудное детство».

Аничков дворец

Вокруг Аничкова дворца ходит множество легенд, согласно которым это место сыграло важную роль в судьбе рода Романовых. Считается, что здание воздвигли на месте расположения Преображенского полка, благодаря поддержке которого Елизавете Петровне удалось совершить дворцовый переворот и прийти ко власти. Также ходит слух, во дворце живет призрак Белой Дамы, который предупредил Александра II от трех покушениях на его жизнь. Она же рассказала государю, что тот станет последним самодержцем, ошибившись не несколько поколений. Больше ее никто не видел.

Юсуповский дворец

Юсуповский дворец относится ко старейшим зданиям в городе на Неве. Его построили в конце XVIII века для племянницы Петра I. Затем он перешел Семеновскому полку, а после — графу Шувалову. Однако в историю он вошел как место убийства Григория Распутина. Согласно официальной версии, заговорщики при участии Феликса Юсупова пытались сначала отравить любимца царской семьи, затем в него выстрелили в упор, но каким-то чудом он не умер и, пытаясь сбежать, выбил запертую дверь.

Распутин почти скрылся со двора, получив три пули, но убила его четвертая, угодившая в шею. Труп сибиряка выкинули в прорубь.

Сегодня в подвале Юсуповского дворца выставлена экспозиция того, как происходило убийство Григория Распутина. Ходит легенда, что в зеркалах покоев, где его пытались сгнобить, по сей день иногда появляется лицо старца.