Спрос на туристические поездки в Калининград вырос почти на 20%

Аналитики выяснили, насколько увеличился спрос на турпоездки в Калининградскую область в 2023 году. Речь идет о росте на 19 %, пояснили исследователи.

«По данным туроператора, спрос на турпоездки в 2023 году в Калининградскую область вырос на 19%», – отмечают представители одного из туроператоров.

Уточняется, что с июня по сентябрь путешественники предпочитали отдых на море. Зимой чаще всего предпочтение отдают лечебным курортам, пишет ТАСС. Число туристов в Калининградской области заметно выросло с прошлого года. В связи с этим выросли цены на номера в гостиницах.