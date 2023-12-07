Самара вошла в топ городов России, в которые приезжают ради музеев

В настоящее время коллекция музея насчитывает более 18 тысяч экспонатов основного фонда, с конца XVI по начало ХХI века. Гордость музея и региона — произведения мэтров российского искусства — И. К. Айвазовского, К. П. Брюллова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, И. И. Левитана, В. А. Серова, К. А. Коровина, К. С. Малевича.