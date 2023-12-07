Россияне рассказали, что их привлекает в путешествиях по стране

"У нас в 2023 году возросло количество тех, кто может для себя характеризовать, чем отдых в России им стал примечателен. Люди начинают больше ездить, больше смотреть, их ответы на наши вопросы о впечатлениях становятся все более наполненными. По показателю качества развития инфраструктуры у нас фактически в два раза увеличилась аудитория, которая положительно оценивает", — рассказал директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин.