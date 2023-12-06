Озеро Кезенойам и аул-призрак: что посмотреть путешественнику на Северном Кавказе

Брутальная красота самого высокогорного края России вряд ли кого-то из туристов оставит равнодушным. Сюда бесспорно стоит приехать. Сегодня мы перечислим лишь малую толику из многочисленных достопримечательностей этого древнего региона, которые обязательно стоит посетить и осмотреть путешественникам.

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Гамсутль – аул-призрак, одно из самых древних поселений Дагестана, расположенное на высоте 1500 метров на гребне горы Гамсутльмеэр. Последний житель отсюда переехал больше пяти лет назад. Когда попадаешь сюда, видишь лишь пустые каменные дома, крохотные и чуть побольше, да узкие тропы. Однако если желаете узнать, как замирает время – отправляйтесь немедля.

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Кезенойам. В водах этого ярко-голубого озера, замершего на высоте 1854 метров над уровнем моря, обитает эйзенамская форель. Она водится только тут и больше нигде. Кругом же раскинулись альпийские луга, много редких растений – от белоснежной дриады до чёрного тмина.

Дорога на Джилы-Су живописна не меньше. Пробираясь вперёд по серпантинам, можно пристально рассмотреть горы – вдалеке виднеется даже Эльбрус – и реки. Обязательно доберитесь до Хычинского домика на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Пирожки с мясом или картофелем здесь – пальчики оближешь.

Плато Бермамыт. Отсюда открываются невероятные виды на Эльбрус. Вот-вот, руку протянуть – и ты дотронешься, хотя на самом деле до горы 30 километров. Каменные столбы, резные каньоны, острые ассиметричные склоны – любуйтесь. Не зря плато восхищались многие знаменитости – здесь бывали Чехов, Лермонтов, Горький, Рерих…

Абай-Су. Чистый и мощный водопад высотой 78 метров затаился посреди хвойных лесов. Интересно, что именно здесь скрывался Казбич из «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова.

Хаджохская теснина, глубина которой примерно тринадцать этажей (40 метров), мало кого оставит равнодушным. Бурлящая река, острые пороги, белые скалы, густой лес, подвесной мост в посёлке Каменномостский, что неподалёку – точно стоит сделать несколько кадров на память.

Алибекский ледник в Тебердинском заповеднике зимой занесен снегом, зато весной и летом оттаивает – тогда внутри образуются пещеры и трещины, через них можно рассмотреть толщу льда.

Бархан Сарыкум. Песчаная дюна, что примечательно, соседствует с зелёными полями, горным хребтом Нарат-Тюбе и Каспийским морем. Температура летом здесь до +60°С, а зимой +18°С.

Софийские озера находятся на склонах горы Кель-Баши на высоте 2830 метров. Снег здесь тает лишь в середине июля. Хотите увидеть диких оленей и горных козлов – добро пожаловать на озера, к берегам которых часто подходят эти животные.

Сулакский каньон – самый глубокий в Европе, 1920 метров. Представляете, больше, чем всем известный американский Гранд-Каньон. Протяжённость Сулакского каньона - 53 километра. В поселении Дубки есть смотровая площадка. Рядом находится Чиркейская ГЭС – высочайшая арочная плотина в стране. Оказаться здесь можно с экскурсоводом. И это стоит того! Виды завораживают. Внизу – скалистые уступы и бирюзовая змейка реки Сулак, за спиной – гладь водохранилища. В небе – парящие птицы.

По материалам cuva.ru