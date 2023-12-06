В Шерегеше туристам предлагают за 500 рублей купить место в очереди на такси

В этом году впечатляющие очереди не только за билетами на «Щелкунчика» в Большой театр, но и на такси на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. На днях на «Авито» появилось объявление такого содержания: «Отстою за вас очередь на такси до Шерегеша с утра. Также могу занять для вас очередь вечером с горы. Вы придете и сразу поедете (орфография и пунктуация сохранены. – Ред.)». Стоимость услуги – 500 руб., а экономия времени, как уверяет автор объявления, составит 2 часа.

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Судя по фотографиям в соцсетях, добраться из поселка Шерегеш до одного из горнолыжных секторов, то есть до подъемника, не так-то просто – очереди живо напоминают кадры из советских фильмов, когда для того, чтобы сесть в заветную желтую «Волгу», нужно было потолкаться локтями. Причина, как объясняют кузбасские журналисты, в том, что современные сервисы типа «Яндекс Такси» или Uber до Шерегеша пока не доехали. Маршруты обслуживает одна таксомоторная фирма – «Гранд», у которой число автомобилей ограниченно, на всех туристов не хватает.\

«По этой причине сильно страдает сервис, – поясняют авторы одного из сайтов, посвященного горным лыжам. – Вы можете встретиться с неприветливыми операторами, сложностью дозвониться и вовсе отсутствием машин, например в непогоду. Но это такси единственное, и пользоваться им придется».

Все это приводит к очередям в пик сезона практически ежегодно. Особенно сложно уехать на гору и вернуться с горы, как отмечают очевидцы, с 9 до 10 утра и с 15:30 до 16:30.

Кстати, судя по актуальным тарифам, сама поездка на такси обойдется дешевле услуги по «стоянию» в очереди. Так, до сектора А из поселка можно доехать за 250 руб., до сектора B – за 300, а до Е – за 400 руб. вместе с лыжным снаряжением.