Названы самые популярные среди россиян направления на Новый год

В этом году большинство россиян выбирает путешествия на саму новогоднюю ночь, и меньше - на Рождество. Такие данные представил национальный туроператор "Алеан". При этом каждый третий новогодний тур, по данным компании, был забронирован в Краснодарском крае.

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На черноморские курорты приходится 35% от всех новогодних броней, на втором месте - Кавказские Минеральные Воды (11%). Далее идут Подмосковье, Беларусь (по 7%), Абхазия (5%). В топ, но с большим отставанием от лидера, также вошли Москва (5%), Санкт-Петербург (3%), Тюменская область и Крым (по 2%).

При этом, места в топовых гостиницах туроператора на конце декабря - начало января закончились еще в октябре. Средний ценник за 3 суток в Краснодарском крае составил от 30300 рублей за номер, в КМВ - от 31000. Не самое популярное Подмосковье стало самым дорогим - от 42000 рублей.

Востребованными направлениями также оказались Дагестан, Северная Осетия, Новосибирская и Челябинская области.

Другой сервис для планирования путешествий, One Two Trip, также рассказал, где его клиенты планируют встретить Новый год - 77,2% туристов сделают это в России. Самыми популярными городами стали Москва (26,4% броней), Санкт-Петербург (21,7%), Сочи (10,1%), Казань (3,5%), Нижний Новгород (2,5%).