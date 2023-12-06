ЯНАО возглавил список самых дешевых отелей в РФ

Отели и гостиницы ЯНАО стали самыми доступными и выгодными для туристов в России под Новый год. Об этом рассказали аналитики « Яндекс путешествий».

Туристическую привлекательность округа также отметил директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин на пресс-конференции. «Ежегодная динамика [по туристам] составляет + 7% в год, по итогам прошлого года мы приняли 192000 туристов. В текущем году цифры будут не меньше, итоги подведем в январе. Процент загрузки по отелям не приблизился к 100% и у нас есть свободные емкости», — отметил Хайруллин.