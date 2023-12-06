Лучшие горнолыжные курорты России в 2024 году

Несмотря на увещевания ученых о глобальном потеплении, в Роcсии зимы по-прежнему снежные и холодные. А потому в горнолыжный сезон россиянам явно будет не до скуки.

© Unsplash.com

О лучших горнолыжных курортах России читайте в нашем материале.

Видео дня

Горнолыжных курортов в России — великое множество. Однако среди них есть те, что попроще и те, что крупнее и интереснее. О самых больших и популярных местах в горнолыжный сезон рассказываем в этом материале.

«Роза Хутор»

Unsplash.com

«Роза Хутор» считается одним из крупнейших горнолыжных курортов России. Он окружен горами, которые лучше всего можно разглядеть на самом верху склона. Оттуда открываются потрясающие виды.

Трассы сочинской «Роза Хутор» растянулись почти на 100 километров. На этой дистанции есть разные уровни сложности. На некоторых комфортно кататься семьям, остальнын созданы для любителей экстремального зимнего отдыха.

Ски-пасс на один день катания на лыжах здесь стоит 4750 рублей.

«Красная Поляна»

Unsplash.com

Этот горнолыжный курорт в 2024 году традиционно принимает туристов из разных частей России. На его трассах открываются шикарные виды на лес и горы. А воздух здесь помогает прийти в себя после долгого времени, проведенного в загрязненном мегаполилисе. Покататься на лыжах сюда приезжают не только россияне, но и туристы из других стран.

Протяженность сочинских горнолыжных трасс разных уровней сложности достигает 28 километров. Перепад высот на этом горнолыжном курорте доходит до 1400 метров. Отдохнуть можно в местных кофейнях и ресторанах.

Ски-пасс на один час горнолыжного катания обойдется вам в 900 рублей.

«Шерегеш»

Unsplash.com

«Шерегеш» считается одной из жемчужен горнолыжных курортов России в 2024 году. Впрочем, и до этого он ежегодно притягивал тысячи любителей активного времяпревождения. Природа Кемеровской области никого не оставит равнодушным. Особенно, в горнолыжный сезон.

Здешние горнолыжные трассы растянулись на 35 километров. Среди них есть маршруты разного уровня сложности. Часть из них подойдет новичкам, другие высоко оценят профессионалы. С их вершин открываются виды, которые дарят незабываемые ощущения.

Ски-пасс за один день горнолыжного катания обойдется вам в 3 300 рублей.

«Архыз»

Unsplash.com

Горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике славится невероятными видами. С его вершин открывается вся красота кавказских гор. Не увидеть их значит лишить себя одного из самых незабываемых опытов в жизни.

Здесь есть горнолыжные трассы разного уровня сложности. В их числе как те, на которых будет комфортно новичкам, так и те, что созданы для опытных горнолыжников. Маршруты здесь растянулись на 27 километров.

Ски-пасс на два дня горнолыжного катания обойдется вам в 3950 рублей.

«Домбай»

Unsplash.com

Горнолыжный курорт «Домбай» считается одним из старейших мест активного зимнего отдыха в России. Первые трассы здесь появились уже после ВОВ. Сегодня кавказский курорт славится потрясающими видами, открывающимися с вершин склонов.

«Домбай» насчитывает 12 трасс разного уровня сложности. Часть из них предназначена для новичков и детей, другая — профессионалам. Особенным вниманием пользуются «черные» трассы, где катаются исключительно экстремалы.

Ски-пасс на один день горнолыжного катания начинается от 1800 рублей.

«Большой Вудъявр»

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» находится в Мурманской области, поэтому зимний сезон тут начинается еще осенью, а заканчивается летом. Место расположено рядом с хибинской горой Вудъявр, от которой оно и получило свое название.

«Большой Вудъявр» может похвастаться 23 трассами разных уровней сложности, растянувшимися на 35 километров. На некоторых их них можно покататься на лыжах детям. Другие предназначены для опытных любителей активного времяпрепровождения.

Ски-пасс на день обойдется вам в 2 600 рублей.