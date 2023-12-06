Казань хочет стать центром водного туризма
В планах — 12 км благоустроенной береговой полосы, 1 450 швартовых мест, городской яхт-клуб и детская парусная школа.
Концепцию назвали просто и понятно — «Казань — город на воде». Мэрия поделилась красочными эскизами.
Казанский Портал
Казанский Портал
Казанский Портал
На Казанке создадут 11 марин (гавани для яхт) и шесть гостевых стоянок.
Речные «парковки» предлагают расположить у «Ривьеры», «Ак Барс Арены», Нацбиблиотеки, Чаши, парка «Манзара», Кремлевской дамбы, ЖК «Ричмонд», на Портовой и в других местах.
Яхт-клуб построят на полуострове Локомотив. Здесь появятся благоустроенная набережная и марина на 450 мест. Для этого придется провести намыв территории. Это уже конкретные планы, чего не скажешь о «Сокровище нации».