Казань хочет стать центром водного туризма

В планах — 12 км благоустроенной береговой полосы, 1 450 швартовых мест, городской яхт-клуб и детская парусная школа.

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Концепцию назвали просто и понятно — «Казань — город на воде». Мэрия поделилась красочными эскизами.

Казанский Портал

Казанский Портал

Казанский Портал

На Казанке создадут 11 марин (гавани для яхт) и шесть гостевых стоянок.

Речные «парковки» предлагают расположить у «Ривьеры», «Ак Барс Арены», Нацбиблиотеки, Чаши, парка «Манзара», Кремлевской дамбы, ЖК «Ричмонд», на Портовой и в других местах.