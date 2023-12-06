Около 600 тысяч туристов рассчитывает принять Мурманская область по итогам года

Турпоток в Кольское Заполярье может вырасти на 11 % в 2023 году. Поток путешественников в область в прошлом году составил 539,4 тысячи человек.

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«В среднем ожидаем, что до конца года мы покажем примерно 600 тысяч туристов», – сообщили представители власти.

Они добавили, что больший прирост и не нужен. Дело в том, что природа в Арктике очень хрупкая и нуждается в защите, пишет ТАСС.

Уточняется, что цены на путешествия в Кольское Заполярье выросли примерно на 10 %. Однако к снижению спроса ситуация не привела, уточнили представители власти.

Напомним, что турпоток в Кольское Заполярье за год взлетел на 23 %.