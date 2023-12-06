Куда поехать на автобусе из Москвы на новогодних каникулах

Эксперты сервиса путешествий tutu, которому в этом году исполнилось 20 лет, совместно с «Вечерней Москвой» выбрали пять популярных, но при этом небанальных направлений, куда можно отправиться на автобусе из Москвы, в том числе и на новогодних каникулах.

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Кольчугино, Владимирская область

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Время в пути: от 2 часов 40 минут до 3 часов 30 минут.

Поездку в маленький городок Кольчугино можно совместить с посещением Владимира или Переславля-Залесского — получится полноценный тур выходного дня.

Кольчугино — заводской город. Он вырос из рабочего поселка и был назван в честь промышленника Александра Кольчугина. Больше узнать о местных предприятиях можно в центре истории завода «Электрокабель». Также загляните в кольчугинскую церковь Покрова Богородицы, которая считается памятником архитектуры.

Калязин, Тверская область

Время в пути: 3 часа.

Главная достопримечательность Калязина, уютного городка в Тверской области, — колокольня. При строительстве Угличской ГЭС город практически полностью был затоплен, а вот колокольне повезло. В прошлом году ее отреставрировали. Зимой к колокольне, которая находится на крошечном островке посреди водной глади, подобраться непросто, однако многие готовы идти прямо по льду. Но даже с берега вид на подсвечивающуюся колокольню открывается потрясающий.

Юрьев-Польский, Владимирская область

Время в пути: 3 часа 20 минут.

Этот город будет интересен поклонникам истории: тут множество храмов и церквей. Начните осмотр города с Михайло-Архангельского мужского монастыря, который, предположительно, был основан еще в XIII веке. Часть монастырских построек занимает историко-архитектурный и художественный музей, и туда можно попасть на экскурсию. Рядом еще одна важная достопримечательность города — Георгиевский собор.

Таруса, Калужская область

Время в пути: 2 часа 15 минут.

В живописную Тарусу, к берегам Оки, любили приезжать писатели и художники. Паустовский приобрел в Тарусе дачу, Поленов вдохновлялся местными пейзажами. Отдыхали в Тарусе и родные Марины Цветаевой. И это далеко не все поклонники города!

Поэтому советуем побывать в Музее семьи Цветаевых, заглянуть в Мемориальный музей Константина Паустовского и проникнуться атмосферой творчества. Тем более ехать в Тарусу недолго. Перед поездкой почитайте отзывы реальных путешественников об автобусных компаниях (об этом говорят эксперты tutu). Так вы узнаете, например, останавливается ли автобус по дороге и соблюдает ли водитель ПДД.

Обнинск, Калужская область

Время в пути: от 1 часа 20 минут до 2 часов 20 минут.

Обнинск первым в России получил статус наукограда: здесь появилась первая в мире атомная электростанция. Сейчас на АЭС (она уже остановлена) можно попасть на экскурсию. Правда, записываться нужно заранее: желающих много. Не волнуйтесь, это безопасно!