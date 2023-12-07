В Сочи посчитали количество туристов на грядущих новогодних праздниках

«Мы не видели такой заполняемости отелей десять лет — горный кластер забронирован, ждем много гостей. Снег уже выпал, и жители со всей страны приедут, чтобы провести праздники у нас. На новогодние каникулы мы ждем более 450 тысяч туристов, только в Сочи — 300 тысяч», — раскрыл итоги количественных подсчетов глава региона Вениамин Кондратьев.