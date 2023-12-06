Как и где провести незабываемый Новый год в Карелии

Говорят, как встретишь новый год, так его и проведешь. И делать это нужно явно не на диване. Чем активнее и веселее начало, тем продуктивнее и интереснее будут и последующие 12 месяцев. А что если под бой Курантов загадать желание в сказочном зимнем лесу, например, в Карелии?

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Карелия удивительна и прекрасна в любое время года. Но именно зимой она предстает совсем в ином свете и раскрывается с другой стороны. Засыпанные снежной пудрой просторы, скованные сверкающим льдом многочисленные озера, еловые лапы, укрытые белым покрывалом, свежий морозный воздух… Все это погружает в атмосферу сказки и волшебства, а дарованные самой природой богатства позволяют насладиться настоящей русской зимой.

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Неслучайно Петр Первый предпочитал отдых именно в зимней Карелии. Император уж точно знал в этом толк! И сегодня в России можно отдохнуть по-царски. В зимней Карелии много мест, где стоит побывать. А провести праздник незабываемо, весело и с пользой можно, к примеру, на берегу реликтового озера Янисъярви, что в переводе с финского означает "заячье озеро", самого древнего в Европе.

Поселок Вяртсиля находится в 322 километрах от Петрозаводска, неподалеку от знаменитого города Сортавала. Там, вдали от шумного города, можно хотя бы ненадолго забыть о суете и вернуться в детство, к традиции наряжать елку игрушками, водить хоровод вокруг нее и читать стихи Деду Морозу, который за это достанет из большого мешка подарок. А традиционные зимние забавы уж точно понравятся и взрослым, и детям.

Здесь можно покататься на снегоходах, лыжах или коньках, покорить горки на "ватрушках". Кстати, снаряжение не нужно везти с собой, все можно взять в аренду на месте. По лесным тропинкам с опытным проводником на снегоходах можно подняться на Рысью гору. С возвышенности открывается красивый вид на лес и видна граница с Финляндией.

А после прогулки на морозе можно насладиться настоящей русской баней с березовым или дубовым веником. Как же приятно после парилки окунуться в прохладную купель Янисъярви!

Вокруг бесчисленные озера затянуты плотным льдом. Их называются ламбушки. По рассказам бывалых, в них водятся уникальные щуки весом до 25 килограммов. Здесь можно поймать и настоящего северного судака, это одна из самых дорогих и чистых рыб, выращенных в естественной среде. А потом приготовить улов самостоятельно или, к примеру, доверить это дело опытным поварам.

А какая там кухня - пальчики оближешь! Такие блюда, как в Карелии, трудно найти где-то в другом месте. Их готовят по карельским национальным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Попробовать их можно, к примеру, в популярном у туристов экологическом отель-клубе "Гардарика". Он находится у самого берега Янисъярви, а его необычное название переводится как "страна городов". Скандинавы сначала называли так северные земли, затем стали именовать всю Русь.

- Именно рыба составляет основу блюд карело-финской кухни. В котлеты под названием "Щучье сердце", помимо рыбы, добавляется немного сала. Это придает им пикантный и неповторимый вкус, - рассказывают повара отель-клуба. - Гости часто заказывают салат из лосося со сливочным соусом. Ну и, конечно, нужно непременно попробовать калитки - ржаные пирожки с традиционной начинкой из пшена, картофельного пюре или лесных ягод (морошки, черники, брусники). В тесто калиток добавляют интересные ингредиенты, да и по способу лепки они отличаются от привычных нам пирожков. И вкус у них необычный - попробовав одну, хочется вторую.

Кстати, рецепт калитки можно увезти с собой. Зимой проводят мастер-классы по выпечке, которые интересны людям всех возрастов.