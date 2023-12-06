К выброшенному на пляж в Анапе сухогрузу стали приводить экскурсии

В полиции Кубани заявили, что будут штрафовать водителей за выезд на пляж в анапском поселке Витязево, где во время недавнего шторма потерпел крушение и был выброшен на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. А к месту происшествия уже начали организовывать экскурсии для гостей курорта.

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"Предупреждаем автолюбителей, желающих полюбоваться на выброшенный морем сухогруз в Анапе, о возможных штрафах, - отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Напоминаем о запрете выезда на территорию прибрежной зоны Черноморского побережья и рекомендуем оставлять транспортные средства на специализированных стоянках, не заезжая на пляж".

ЧП с сухогрузом произошло на минувшей неделе во время обрушившегося на Черноморское побережье Крыма и Кубани "урагана века". Blue Shark находится сейчас прямо напротив пляжа популярного курортного поселка, расположенного в 15 километрах от центра Анапы, в сотне метров от берега.

Напомним, здешняя зона отдыха "Паралия" сразу превратилась в туристическую достопримечательность. Теперь каждое утро в Витязево приезжают многочисленные отдыхающие, чтобы увидеть диковинное зрелище. При этом некоторые смельчаки добираются на легковых автомобилях прямо по песку.

А на местных сайтах предлагают экскурсии к судну. В одном из объявлений говорится, что водитель доставит гостей "максимально близко к новой достопримечательности Анапы". Стоимость услуги колеблется от двух до пяти тысяч рублей.

К ним-то как раз и относится предупреждение, которое сделали полицейские. Сейчас на территории прибрежной зоны курорта работают мобильные группы полицейских: "Во время рейдов они фиксируют нарушения, а затем материалы направляют в природоохранную прокуратуру".

Что касается Blue Shark, на котором находится 21 человек, то на борт на днях были доставлены продукты и медикаменты.