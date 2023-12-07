Горнолыжный курорт в Сочи возобновил работу канатных дорог

Работу канатных дорог, остановленная из-за сильных порывов ветра на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи, возобновили, сообщает Telegram-канал курорта.

© РИА Новости

"Канатные дороги "Аибга" и "Черная пирамида" открыты для посещения сегодня с 10:00", - говорится в сообщении.

Канатные дороги "Красная Поляна", "Реликтовый лес" и "Вершина" также доступны к посещению туристов. Открыты горнолыжные трассы "Первый снег", "Цирк-2", "Восточная (от 2300 до 2050 м)", "Аибга" и "Сноупарк".