На курорте «Ведучи» до конца года откроют 9 новых горнолыжных трасс

Девять новых горнолыжных трасс откроют для катания на курорте «Ведучи» в Чечне до конца года.

«На сегодняшний день осуществляется строительство 15 трасс общей протяженностью 13,6 км, а также системы искусственного снегообразования и 4 канатных дорог. Рад сообщить, что 9 трасс планируется ввести в эксплуатацию уже в этом месяце. Также активными темпами ведутся земляные и бетонные работы по устройству фундаментов станций и опор канатных дорог», — написал в своем телеграм-канале председатель правительства региона Муслим Хучиев .

Курорт «Ведучи» был открыт в январе 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.