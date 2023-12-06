Чем заняться в Сочи в новогодние каникулы

Одним из популярных городов для отдыха на новогодние праздники внутри страны предсказуемо стал Сочи. По прогнозам, во время новогодних каникул южный курорт посетят не менее 270 тысяч отдыхающих в организованных объектах размещения. Кроме того, еще ожидается свыше 200 тысяч однодневных туристов, в основном - жителей Краснодарского края и соседней Абхазии.

© Российская Газета

В ноябре на новогодние дни уже забронировали 46 процентов номерного фонда в прибрежном кластере и 55 - в горном.

Видео дня

Рассказываем, чем можно заняться в Сочи на новогодние праздники.

Как добраться до курорта

На самолете

До самого южного курорта нашей страны быстрее всего долететь на самолете - путь займет 3,5-4 часа. Билет из Москвы на одного пассажира туда и обратно обойдется от 35-40 тысяч рублей.

На поезде

Можно доехать и на поезде. Правда, перед праздниками практически все билеты уже раскупили. Стоимость верхней полки в плацкартном вагоне - от 4 тысяч. Зато в обратном направлении еще можно выбрать места. Нижняя полка в купе - 7 тысяч рублей.

От аэропорта и вокзала

От аэропорта или железнодорожного вокзала необязательно вызывать такси, до места назначения можно добраться на автобусе или электричке.

Где можно остановиться

Конечно, ближе к заветной дате мест становится меньше, а цены выше:

в хостеле - от тысячи рублей на одного. Самое дешевое размещение в олимпийской столице можно найти в хостеле, причем даже в центре;

отели 2-3 звезды обойдутся от 1,5-3 тысяч за номер;

отели 4-5 звезд - от 4 и фактически до бесконечности.

При поиске подходящего варианта нужно учитывать в первую очередь месторасположение: у моря и в горах выйдет намного дороже. Например, праздничный банкет в отеле-замке с концертом для взрослых обойдется в 30 тысяч рублей. Стоимость номера в новогоднюю ночь в прибрежном отеле - 34 тысячи рублей за сутки, а в горном - 37 тысяч.

Российская Газета

Куда съездить

Главное зимнее развлечение в Сочи - катание с гор. Благо, и выбор есть: целых три горных курорта. Ски-пасс можно купить единый или на каждый курорт в отдельности. Стоимость ски-пасса по дневному тарифу в высокий сезон - от 3,6 тысячи рублей. Отдельная забава - купание в открытых бассейнах с подогреваемой водой и панорамным видом и парение в банях. Можно посетить аквапарки и даже отправиться на шопинг или кинотеатры в торговых центрах.

"Красная Поляна"

Гостям курорта предложат позаниматься лыжными и лыжероллерными тренировками по авторской методике семьи олимпийских чемпионов Девятьяровых.

А если пробовать себя в профессиональном спорте желания нет, можно будет полетать на парапланах или воздушном шаре, прокатиться на тюбинге и снегоходах и посетить парк приключений. Любителей животных ждут хаски-центр и ферма северных оленей.

Постояльцам отелей предложат также тренировки по разным направлениям: от растяжки и йоги до функциональных и силовых.

"Газпром"

Знаковым событием сезона станет открытие на курорте новой школы сноуборда и горных лыж в дополнение к школе беговых лыж и биатлона на олимпийском комплексе "Лаура".

Запланированы и развлечения, не требующие спортивной подготовки: в высокогорном парке Псехако взрослым и детям предложат прокатиться на снегоходах, тюбинге и снежном банане. Планируются и катания на собачьих упряжках с хаски.

"Роза Хутор"

В новом сезоне гостей тут ждет много новинок. Этой зимой на курорте впервые заработают парк альпак и высокогорный глэмпинг, а к началу сезона - и детский развлекательный центр. Кроме того, откроются лыжная школа, детский клуб и аттракцион родельбан, а также "Хаски хутор", оленья ферма, музей археологии и этнопарк

"Моя Россия".

Для всех желающих будут доступны также спортивные и кулинарные мастер-классы, занятия по йоге и живописи. А 30 декабря начнется празднование Дня Роза Хутор, которое продолжит восьмидневная новогодняя программа. Кроме того, с 6 января каждую субботу будет проходить зимний кубок "Хуторенок".

Усадьба Деда Мороза

Ощутить новогоднюю атмосферу можно не только благодаря снегу в горах, но и праздничному настроению у моря.

В дни масштабных зимних гуляний в Сочи Парке вновь распахнет двери Усадьба Деда Мороза, стартуют праздничные парады сказочных героев. Каждый день - музыкальные перфомансы, шоу, интерактивы и тематические игры. На площади Южного мола откроется резиденция Деда Мороза, будет установлена ель из мандаринов и фигуры героев из отечественных мультфильмов.

Российская Газета

Лучшие парки Сочи

Чтобы полюбоваться природой и уединиться на ее лоне, можно сходить в парки "Южные культуры" и "Дендрарий", который традиционно зимой удивляет: нет ни одного дня в году, когда не цвело бы какое-то растение. Там находится одна из самых богатых коллекций в мире. В конце концов можно просто гулять по городу и вдыхать южные запахи. В Новый год особенно ощутим сладкий аромат османтуса. В Сочи нет климатической зимы, поэтому большинство туристических маршрутов доступны круглый год.

Самые интересные музеи для взрослых и детей

В городе-курорте немало музеев с любопытными экспонатами, которые смогут привлечь гостей с самыми разными увлечениями: от подлинников Айвазовского до космических аппаратов и санатория, где отдыхал Сталин. Специально для "РГ" подборку самых интересных мест составил заслуженный журналист Краснодарского края, лауреат конкурса "Золотое перо Кубани", сочинский экскурсовод выходного дня Игорь Сизов.

Художественный музей

Он интересен тем, что в 1930-е годы, когда строились санатории, ведомства закупали картины для украшения.

- Так на курорт попали полотна Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Константина Богаевского из фондов Третьяковской галереи и Русского музея, - рассказал Игорь Сизов. - А в 1970-е годы, когда был создан музей, из санаториев перенесли в город коллекцию, поэтому она представляет собой серьезный интерес.

Музей истории города-курорта Сочи

До революции в Сочи жил инженер строитель Василий Константинов, который интересовался этнографией и начал собирать коллекцию минералов. Когда он умер, она стала основой для музея, созданного в 1920 году. За это время там собраны экспонаты флоры и фауны, а также история Черноморского побережья.

- Вершиной коллекции стал спускаемый аппарат космического корабля "Союз-9", - пояснил Игорь Сизов. - Как он туда попал? В Сочи жил космонавт Виталий Севастьянов (он с золотой медалью окончил среднюю школу №9, его имя носит международный аэропорт курорта). Так вот именно он добился того, что в музее появился зал космоса и стационарная выставка "Космонавты в Сочи".

Для провинциального музея спускаемый аппарат космического корабля "Союз-9" - уникальный экспонат. Подобные есть только в Калуге и Москве.

Дом-музей Н.А. Островского

Известный писатель Николай Островский жил в Сочи с 1928 по 1936 год. Там он написал свою знаменитую книгу "Как закалялась сталь" и получил первые экземпляры.

Книга переведена на многие языки и шествовала по всему миру. Кроме того, в музее создан мемориал - дом, где писатель жил с мамой и сестрой и работал, даже будучи прикованным к постели.

Пока дом-музей Островского закрыт на реконструкцию, но к новому году планирует распахнуть двери и встретить первых гостей на обновленной территории.

"Дача Сталина"

Российская Газета

В последнее время этот музей стал пользоваться бешеной популярностью, интерес к личности Сталина растет.

- Иосиф Сталин отдыхал в Сочи с 1925 по 1950 год, кроме военных лет, - рассказал Игорь Сизов. - В 1936-м для него построили государственную дачу "Зеленая роща", где сейчас находится музей, в котором собраны уникальные экспонаты. Например, рабочий стол вождя и чернильный прибор, подаренный Мао Цзэдуном.

Неудивительно, что в музее очень много китайских туристов.

Также там сохранился нетронутым каминный зал, где по вечерам обсуждались планы развития нашего государства и решались судьбы многих заводов, комбинатов, строительство тоннелей.

На эту дачу Сталин любил приезжать и проходить лечение от ревматизма. С 1991 года она находится в частной собственности.

Сад-музей "Дерево Дружбы"

В 1934 году после эпопеи парохода "Челюскин" командующий экспедицией Отто Шмидт приехал в Сочи и познакомился с селекционером Федором Зориным, который на одном дереве лимона прививал различные цитрусовые культуры - японские мандарины, испанские апельсины, американские грейпфруты и другие. Тогда такое мичуринское увлечение было в моде.

- Отто Шмидт предложил, чтобы известные люди прививали веточки - так появится "Дерево Дружбы, - отметил Сизов. - Идея реализовали представители 135 стран. Например, советский космонавт Юрий Гагарин, мексиканский художник Давид Сикейрос, лидер Египта Гамаль Абдель Насер, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Кроме того, все гости оставили подарки и сувениры, которые легли в основу музейной коллекции.

Как передвигаться

Если интересные объекты находятся в пешей доступности, то тут все понятно. А на внушительные расстояния по городу лучше всего ездить на электричке - от поселка Лазаревского до Красной Поляны дорога займет почти два часа. С комфортом - и можно рассчитать время. Конечно, на личном автомобиле удобнее добраться до удаленных точек, но вы рискуете попасть в пробку. А если вы прибыли на курорт без своего "железного коня", тогда можно воспользоваться услугами каршеринга.

Каршеринг в Сочи повсеместно - и на горе, и в городе. Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Что поесть

В ресторанах и кафе города-курорта представлено более 20 мировых кухонь. Для любителей оживленной атмосферы ярмарок весь сезон будет работать "Базар", где можно будет бесплатно продегустировать блины, блюда с морепродуктами, кофе, вино и глинтвейн. А в Горной олимпийской деревне развернется гастромаркет фермерских продуктов.

Днем можно питаться в столовых или кафе, а вечером отправиться в ресторан. Пообедать можно на 300 рублей с человека, а ужин обойдется от 1,5 тысячи рублей на персону. Гастрономические изыски можно найти в меню на сайтах заведений. Если заморские мидии и креветки уже поднадоели, можно поискать, где потчуют местной рыбой. Какой именно, можно узнать у рыбаков в морпорту.

А в Хостинском и Лазаревском районах можно отведать сочинский чай. Кстати, самый северный в мире.

В ресторанах Сочи подают легендарную барабулю, а также устриц и другие морепродукты. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Как одеться

В новогоднюю ночь, как и практические во все дни зимних каникул, в Сочи ожидается плюс 13 градусов и дождливая погода, а в горах - до минус пяти и снежно. Поэтому туристам стоит взять с собой утепленные непромокаемые куртки и обувь с шерстяными носками, а также зонты.

Несмотря на открытые зимние пляжи, купаться можно на свой страх и риск - спасателей нет, и температура морской воды примерно плюс восемь градусов.

Какие сувениры привезти

В первую очередь из Сочи нужно привезти счастливые воспоминания и памятные снимки. И, конечно, отпускное настроение. Магнитики на холодильник уже изжили себя. Ракушки и веточки пальмы тоже. Зато все больше туристов по старинке можно встретить с ветками лавра. В хозяйстве пригодится.