«Оплатили и прослезились». Туристка — о ценах на отели в Калининграде

Россиянка побывала в Калининграде и была неприятно удивлена ценами в местных отелях. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказала, что она с семьей выбрала для отдыха сетевой отель Ibis.

«Цену, которую хотят за него в Калининграде, считаю неуместной. 14,6 тысячи рублей за трехместный номер без завтраков. У нас было три ночи, поэтому мы оплатили 43,8 тысячи рублей и прослезились», — такими фразами описала свои эмоции туристка.

Кроме того, читательница портала пожаловалась, что не нашла в городе европейского колорита, который рекламируют в туристических проспектах и интернете. Она также посоветовала другим путешественникам не покупать экскурсии, которые предлагают в отелях и буклетах.

Единственное место, которое поразило россиянку, — Куршская коса. Она призналась, что в этом месте почувствовала себя «на другой планете». При этом Светлогорск и Зеленоградск автора отзыва не впечатлили.