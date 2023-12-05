Заповедные территории России посетили более 13 млн человек

Более 13 млн человек посетили федеральные особо охраняемые природные территории в России на начало ноября, сообщили в Минприроды. В этом году специалисты зафиксировали рост интереса к круизному туризму, хотя пешие прогулки остаются самыми популярными.

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Как рассказали в Росзаповедцентре, одним из значимых направлений развития экологического туризма сейчас является круизный туризм. В последние годы особенно активно он развивается в Арктике и на Дальнем Востоке.

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Одним из самых популярных направлений отдыха в нашей стране традиционно является озеро Байкал. Главной новинкой прошедшего летнего сезона на Байкале стал пилотный запуск круизного тура "Заповедное ожерелье Байкала" протяженностью более 1000 км, которым предусмотрено посещение сразу шести ООПТ федерального значения. В 2023 году Байкал уже посетили более 424 тысяч человек.

Интересен в плане развития круизного туризма и опыт национального парка "Русская Арктика" (Архангельская область). За прошедший турсезон, с июня по сентябрь 2023 года, там побывал 301 турист. 275 человек из них россияне, остальные - гости из Китая и Беларуси.

Несмотря на рост популярности круизного туризма, большинство людей предпочитают гулять по пешим экотропам заповедных территорий. Такой вид отдыха остается традиционным неоспоримым лидером.

Мнения

Стоит ли развивать экотуризм в России?

Поток туристов в особо охраняемые природные территории ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. Точно ли эти люди несут пользу? Или это вредит экосистемам?

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Дарья Мацук, Глава Росзаповедцентра:

"При правильной организации туризма посетители "замещают" браконьеров. Заповедные территории получают дополнительные финансы на природоохранную деятельность. Формируется общественная поддержка - увидев своими глазами красоту заповедников и нацпарков, туристы приобщаются и к идее их сохранения. Местные жители становятся заинтересованными в охране природы, поскольку получают возможность извлекать выгоду от сотрудничества с особо охраняемыми природными территориями.

Помимо этого, природоохранный эффект от экотуризма благотворно влияет и на состояние общества в целом, затрагивая такие направления, как смена модели потребления, изменение социальных норм, снижение безработицы и количества природопользователей, развитие общества, осознанность, экологичность.

Но, говоря о всестороннем развитии экотуризма, не стоит забывать, что эта деятельность возможна только в тех местах, которые предусматривает действующее природоохранное законодательство. Наша общая задача - приложить максимум усилий к тому, чтобы в этих местах туризм был организован максимально качественно, современно и комфортно".

Сontra

"Без строгой системы контроля и соблюдения правил экотуризм может стать угрозой для биоразнообразия, может привести к нарушению природоохранного режима, загрязнению территории и разрушению экосистем.

За последний год тревожные новости от природоохранных организаций поступали по поводу Кавказского государственного природного биосферного заповедника, заповедников "Утриш" и "Вишерский", Прибайкальского, Сочинского нацпарков и "Самарской Луки" и даже по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки" (о возможном переводе его в статус "под угрозой").