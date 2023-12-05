Рядом с Анапой откроют семейный мегакурорт с инновационной начинкой

Семейный мегакурорт "Новая Анапа" будет создан рядом со станицей Благовещенская, что 25 километрах от города. На днях завершился Всероссийский конкурс на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений будущей туристской территории площадью 1,8 тысячи гектаров. "РГ" узнала подробности о проекте-победителе и чем курорт готов поразить туристов.

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Сегодня Анапа прочно ассоциируется с семейным и детским отдыхом. Помимо гостиниц и отелей здесь много санаториев, детских лагерей, турбаз и кемпингов. А еще - это точка на карте для любителей истории, ведь на месте Анапы находилась античная Горгиппия.

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Новый мегапроект не собирается менять имидж города-курорта, наоборот, поддержит его и придаст лоск. В компании "Творческие технологии" (консорциум под ее лидерством победил в конкурсе) предложили разделить территорию будущего мегакурорта на четыре крупные зоны. Доминантой должна стать центральная зона с зеленым сквером, тематическим парком "Инновационная Россия", этноисторическим комплексом "Старый город" и парком "15 морей России" с аквакомплексами. Вдоль Кизилташского лимана хотят построить санаторно-курортные объекты, а гостиницы - уже на самом Черноморском побережье. Маленьким гостям уделили особое внимание. Для них, например, запланировали образовательный кампус с кванториумом и парусную школу.

И настоящее раздолье устроят для любителей спорта - гольф-клуб, центр ветровых видов спорта, фиджитал-центр для киберспорта, различные спортивные площадки. Будет и фестивальная площадь, ботанический сад, конгресс-центр с оранжереей, музей археологии, термы, набережная с променадом и торгово-развлекательными зонами, яхтенная марина, экотропы и велосипедные дорожки. В средствах размещения запланировано от 15 до 25 тысяч номеров.

На новом курорте можно будет заниматься киберспортом, гулять в ботаническом саду, бродить по экотропам, изучать археологию. И это далеко не все развлечения.

Государство профинансирует создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Мастер-план будет разработан в первом полугодии 2024 года. Его представят на рассмотрение правительственной подкомиссии. Далее сформируют инвестиционные лоты для крупных инвесторов, малого и среднего бизнеса.

"Среди лотов будут гостиницы, точки общественного питания, объекты развлекательной, деловой, образовательной и сервисной инфраструктуры", - сообщил гендиректор "Корпорации Туризм.РФ" Сергей Суханов. Предложенные на конкурс идеи в процессе разработки мастер-плана детализируют. Все объекты должны построить к 2030 году.

С начала этого года в Анапе отдохнули почти пять миллионов человек, и это на 20% больше, чем в 2022-м. "Новая Анапа" даст нашему курорту миллионы дополнительных туристов, мощнейший импульс в развитии инфраструктуры, около 25 тысяч рабочих мест, - сообщил "РГ" мэр Анапы Василий Швец. - Реализация этого уникального, флагманского проекта в сфере туризма откроет новые возможности для бизнеса и укрепит Анапу в статусе главного семейного и детского курорта страны".

По словам гендиректора российского сервиса бронирования жилья для отдыха "ТВИЛ.РУ" Алексея Черепахина, в последние годы Анапа находится на пике туристического спроса как в летний, так и в зимний сезон. Она входит в первую десятку направлений для бронирования. Так, в предстоящие новогодние каникулы на курорт хотят приехать в 2,5 раза больше туристов, чем в прошлогодние праздники. "Благодаря новому проекту создадут еще один большой курорт, который заберет себе часть отдыхающих в самой Анапе. Идея разгрузить город - здравая. Проектировщики и застройщики получат возможность сделать территорию с учетом современных градостроительных норм. Появится новая инфраструктура, будет благоустроена пляжная линия и проложены дороги", - считает Алексей Черепахин.