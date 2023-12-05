В Сочи на Новый год туристы разобрали люксы и апартаменты

Вариантов отметить Новый год в Сочи становится все меньше. Если ориентироваться на данные сервиса онлайн-бронирования «Островок» и рассматривать объекты с бассейнами, на даты с 30 декабря по 6 января на курорте доступно восемь отелей категории 5*, 46 – уровня 4* и 39 – 3*. В невысокие даты таких гостиниц в 1,5 раза больше. Например, в середине декабре свободны 14 отелей 5*, 63 – четырехзвездочных и 57 отелей 3*.

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Из наиболее популярных вариантов еще есть стандартные номера в комплексе «Бридж Резорт» 4* в Имеретинской низменности. Неделя с 30 декабря обойдется двоим туристам в 136 тыс. руб. с завтраками. Стоимость новогоднего банкета в ресторане Bridge – от 19 до 21 тыс. руб., детское место предлагается за 9,5–10,5 тыс. Можно выбрать праздничный ужин в зале «Русский». Вход для взрослых 15 тыс., для детей – вдвое дешевле.

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Доступен и новогодний отдых в гостинице «Жемчужина» 4* в центральной части Сочи. Правда, стандартные номера и люксы на даты с 30-го по 6-е уже разобрали. В наличии лишь один вариант – стандарт премиум с двумя кроватями и боковым видом на море. На неделю его можно забронировать за 99 тыс. руб. с завтраками.

Если выбрать специальный новогодний пакет с размещением в этом номере, цена возрастет до 149 тыс. В эту сумму войдут банкет 31 декабря, «опохмел бранч» на следующий день, а также анимация и подарок.

Ограничен выбор комнат в указанные даты и в «Сочи Парк Отеле» 3*. Здесь можно заказать только улучшенный стандарт. Люксов, апартаментов и обычных стандартных номеров в наличии, судя по данным сайта гостиницы, не осталось. Неделя обойдется в 76 тыс. руб. За праздничный банкет придется отдать 9,5 тыс. руб., детский билет стоит 4,7 тыс.

В «Бархатных сезонах» 3* (Екатерининский квартал) закончились в первую очередь апартаменты. Можно заказать двухместный эконом за 66 тыс. руб. на двоих без питания, причем в стоимость войдет посещение бассейна. Цены на праздничный ужин – те же, что и в «Сочи Парке»: взрослый гость заплатит 9,5, за ребенка просят 4,7. Банкет обещают в стиле 90-х.

Пятизвездочный Pullman Sochi Centre недалеко от Морвокзала можно забронировать за 245 тыс. руб. без питания (супериор с видом на город). В 288 тыс. обойдется делюкс с видом на море. Информации об организуемых банкетах на сайте гостиницы пока нет.

Впрочем, поискать новогодние предложения можно у туроператоров. По данным компании АЛЕАН, проблема с местами в популярных прибрежных отелях Сочи есть с 31 декабря по 2 января включительно: «На остальные даты номера пока есть. Можем порекомендовать гостиницы "Гранд Карат Сочи" 5*, "Сити Парк Сочи" 4*, "Бархатные сезоны" 3*, санаторий "Актер" 3*».