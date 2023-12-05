Казанский вокзал: как добраться и где лучше выйти из метро

Казанский вокзал занимает важное место в истории Москвы, а также играет определенную роль для туристов, потому как расположен на Площади трех вокзалов. Через нее ежедневно проходят тысячи людей, приезжающих в столицу по работе или на отдых.

О том, как добраться до Казанского вокзала на метро и где выходить, читайте в нашем материале.

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Как добраться до Казанского вокзала на метро

Универсальный способ добраться до Казанского вокзала — воспользоваться метро. В столице оно простирается за множество километров от центра. Даже отдаленные районы города имеют у себя станции метрополитена.

Казанский вокзал расположен на известной Площади трех вокзалов на станции Комсомольская. В первопрестольной ее два вида: Комсомольская Кольцевая и Комсомольская Радиальная (Сокольническая). Вторую также называют «красной» веткой по ее цвету на карте. Оба варианта помогут вам комфортно добраться до пункта назначения.

Маршруты от «красной» и Кольцевой Комсомольской станции метро до Казанского вокзала оснащены специальными указателями. Но проще всего добраться до него будет с «красной» линии Комсомольской станции метро.

Кроме Комсомольской Радикальной и Кольцевой к Казанскому вокзалу ведет станция метро Красные ворота. Однако от нее уже придется проделать определенный путь пешком по улице.

Где выйти на Комсомольской станции метро к Казанскому вокзалу

Московский метрополитен имеет множество разветвлений и путей. Туристам чаще всего сложно разобраться в хитросплетениях столичной подземки. Однако местные давно выявили несколько простых лайфхаков.

Оказавшись на Комсомольской станции метро, вам все же предстоит проделать определенный путь до Казанского вокзала. Чтобы лишний раз не переходить дорогу и сразу добраться до места, воспользуйтесь выходами №3 и №4. Они выведут вас к Казанскому вокзалу, а также универмагу и Новорязанской улице.

О том, как выйти к поездам дальнего следования и где приобрести билеты, вы увидите на указателях.

Как доехать до Казанского вокзала

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Самым простым способом добраться до Казанского вокзала — воспользоваться метро. Если же вы отдали предпочтение такси или другому наземному транспорту, держите курс на Площадь трех вокзалов. Оказавшись на месте, ориентируйтесь по светлому зданию с надписью «Казанский вокзал». Вход в него расположен прямо под вывеской.

Маршрутные автобусы №982 и №385 также останавливаются перед Казанским вокзалом.

Казанский вокзал: почему стоит посетить

Казанский вокзал стоит посетить не только потому что он входит в состав трех главных транспортных артерий столицы, но и по причине его богатой истории. В эпоху СССР его ресторан закрывался позже других, о чем позже упомянул в «Песне черта» Владимир Высоцкий.

Главная башня Казанского вокзала не зря многим напоминает московский Кремль. Архитектор А.В. Щусев при проектировании нового здания вдохновлялся именно им. Однако часов в главной башне Казанского вокзала нет. Они расположены на башенке слева от входа и выполнены, как считают искусствоведы, в венецианских мотивах. Кроме того, они украшены знаками зодиака. Они также встречаются на часах вокзала в Симферополе и Сочи, куда ходят поезда с Казанского вокзала.