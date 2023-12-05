Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Отмечается, что акция будет действовать с 5 по 8 декабря 2023 года. Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут с 12 декабря 2023 года по 26 октября 2024 года.

Скидки в 30 процентов будут действовать из Москвы в Казань или Махачкалу и из Нижнего Новгорода или Уфы в Махачкалу. 25-процентные акции ожидают пассажиров рейсов Казань — Махачкала, Москва — Оренбург и Тюмень — Махачкала. На все остальные перелеты из списка авиакомпании распространится скидка от 15 до 20 процентов.