Эксперт объяснил, как «заставить» россиян посещать достопримечательности

Лишь 66% респондентов могут с ходу назвать три архитектурные достопримечательности своего края. 59% опрошенных испытали гордость и радость узнав, что в их родном краю есть важные памятники архитектуры. Несмотря на объективное развитие внутреннего туризма, опрос показывает, что многие россияне слабо знакомы с достопримечательностями региона, в котором они живут. В чём же причина? C этим вопросом редакция ИА RuNews24.ru обратилась к президенту Федерации Рестораторов и Отельеров России Игорю Олеговичу Бухарову.

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«Некоторые считают, что «за океаном всё интереснее». Это все плоды воспитания, культуры и наработанная история, связанная с тем, что каждый россиянин «должен обязательно пометить Турцию или Египет». Вот в Советском Союзе всё закладывалось в школе: были школьные экскурсии, посещали, осматривали родной край. Сейчас этого нет. Поэтому человек, который живёт в интернете и в телевизоре, не видит призыва изучать родной край. Всё закладывается в детстве», - прокомментировал новость Бухаров.

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Собеседник издания уверен, что необходимо рассказывать детям в школах о родном крае, возить на экскурсии, а через детей и родители подтянутся.

«Можно отвезти туда ребёнка с экскурсией, рассказать ему всё, и он приедет домой и скажет родителям, чтобы они тоже съездили, посмотрели. Это первое. Второе – только через продвижение – PR, реклама, называйте, как хотите. Только это может сподвигнуть человека куда-то поехать», - говорит эксперт.

В доказательство своего суждения о том, что отсутствие интереса к родному краю – это отсутствие знаний о нём, Игорь Олегович вспомнил свой опыт поездок по регионам страны.

«Когда я приезжаю куда-то в регионы и прошу местных жителей: «Назовите мне 10 «за», почему я должен к вам приехать». С ходу никто ничего не может ответить. «Ну, природа красивая» – говорят. Да она везде красивая, по всему шару земному. «Ну, еда», – добавляют. Еда тоже везде есть. Люди не могут сказать, зачем к ним приезжать», - сетует спикер.