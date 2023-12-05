На Голубых озерах ужесточат правила

Госкомитет РТ по биоресурсам предлагает ужесточить правила посещения Голубых озер. Но не с нового летнего сезона, а лишь с 1 сентября 2024 года.

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В планах такие ограничения:

1. Запрет на посещение Голубых озер в ночное время: с мая по август — с 22:00 до 5:00, а с сентября по апрель — с 18:00 до 8:00. Исключение — сотрудники госорганов, спасатели, а также лица, обслуживающие заказник и осуществляющие мероприятия в рамках туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана».

2. Запрет на купание в Малом Голубом, Большом Голубом и Проточном озерах. Но при этом для купальщиков организуют купели (простите за тавтологию). Их обозначат табличками.

3. Об остальных запретах уже говорили, но госкомитет их снова озвучил: мойка машин, костры, загрязнение почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, сброс стоков, добыча полезных ископаемых, рубка деревьев и кустарников, ведение бизнеса и многое другое.

«Голубые озера — уникальное природное богатство, наше достояние. Но если не действовать сейчас — мы рискуем потерять эти озера. Следует организовать все необходимые восстановительные мероприятия», — говорил еще в сентябре глава Татарстана Рустам Минниханов.