Стало известно, где в декабре отдыхать дороже всего

В российском сервисе бронирования отелей Твил.ру рассказали, во сколько обойдется отдых в России в декабре. Об этом пишет РИА Новости.

Самым дорогим курортом стала Листвянка (о. Байкал), где средняя стоимость одной ночи составляет 27 тысяч рублей. Второе и третье места заняли Коробицыно в Ленобласти (16 тысяч рублей) и Великий Устюг (11 тысяч рублей).

В топ самых дорогостоящих направлений также вошли плато Лаго-Наки, Красная Поляна, Теберда, Архыз, Манжерок, Осташков и Выборг.