В Арейском парке началось строительство экотропы

«Наш природный парк любимое место отдыха для многих жителей нашего региона. А с каждым годом желающих посетить парк становится только больше. Поэтому одной из главных задач является создание комфортных условий для туристического сезона. На сегодняшний день уже установлен благоустроенный туалет, а в скором времени появится экологическая тропа. Благодаря таким совместным усилиям в новом туристическом сезоне у наших гостей появится возможность пройти по тропе и полюбоваться пышной лесной растительностью, огромными муравейниками и встретить чудно искривленные огромные корни деревьев», - рассказал руководитель природного парка «Арей» Юрий Сорокин.