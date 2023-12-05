В Арейском парке началось строительство экотропы
На территории природного парка «Арей» началось строительство экологической тропы. Средства на строительство представлены в виде господдержки от Министерства экономического развития Забайкальского края.
«Наш природный парк любимое место отдыха для многих жителей нашего региона. А с каждым годом желающих посетить парк становится только больше. Поэтому одной из главных задач является создание комфортных условий для туристического сезона. На сегодняшний день уже установлен благоустроенный туалет, а в скором времени появится экологическая тропа. Благодаря таким совместным усилиям в новом туристическом сезоне у наших гостей появится возможность пройти по тропе и полюбоваться пышной лесной растительностью, огромными муравейниками и встретить чудно искривленные огромные корни деревьев», - рассказал руководитель природного парка «Арей» Юрий Сорокин.
Все строительные работы на территории парка проводит Автономная некоммерческая организация «Хранители природы Забайкалья».