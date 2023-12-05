Россияне стали чаще покупать новогодние туры по Карелии

Россияне стали чаще покупать новогодние туры по Карелии. Об этом "Последним новостям" рассказал эксперт "СканТур" Роман Цветков.

Россияне стали чаще покупать новогодние туры по Карелии
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"В этом году в два раза быстрее раскупили новогодние туры в сегменте “эконом” по Карелии. Сейчас можно найти лишь штучные предложения, которые появляются очень редко в случае отказов. Зато есть еще варианты для небольших компаний, в отелях-премиум-класса и коттеджах. Например тур “Новый год на природе в Карелии: каньоны, озера, водопады в мини-группе” от 34 950 ₽ с человека и “All Inclusive в Карелии! Самый выгодный тур на Новый Год”! от от 32 500 ₽", - рассказывает эксперт.

Кроме того, популярностью зимой пользуются также туры в Дагестан, Сочи, Ленинградский район и Подмосковье.