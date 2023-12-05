Россияне стали чаще покупать новогодние туры по Карелии

"В этом году в два раза быстрее раскупили новогодние туры в сегменте “эконом” по Карелии. Сейчас можно найти лишь штучные предложения, которые появляются очень редко в случае отказов. Зато есть еще варианты для небольших компаний, в отелях-премиум-класса и коттеджах. Например тур “Новый год на природе в Карелии: каньоны, озера, водопады в мини-группе” от 34 950 ₽ с человека и “All Inclusive в Карелии! Самый выгодный тур на Новый Год”! от от 32 500 ₽", - рассказывает эксперт.