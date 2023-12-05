Турпоток в Дагестан осенью 2023 года вырос на 10-12%

"По предварительным данным туристического сообщества, сохраняется увеличение роста туристического потока в осенний период 2023 года в Республику Дагестан на 10-12%. По словам туроператоров республики, в сентябре - ноябре текущего года туристов в республике было больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.