В Краснодарском крае стартовал горнолыжный сезон
Горнолыжный сезон в 2023 году в Краснодарском крае открылся раньше, чем ожидалось. Инфраструктура готова, снега достаточно. Первые туристы уже покатались на Красной Поляне, а через неделю откроется курорт Роза Хутор.
На Красной Поляне можно кататься на лыжах и сноубордах на различных трассах. В Розе Хутор туристы смогут протестировать трассы северного склона. Всего в горах Сочи работают 154 отеля, откроются 66 канатных дорог и 124 трассы общей протяженностью 170 километров.