АТОР: Цены на отдых продолжат расти в 2024 году

Россиянам не стоит ожидать снижение цен на туры в 2024 году, заявила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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По ее словам, в этом году стоимость внутрироссийского туризма выросла на 15-20%, а международного - еще больше. В АТОР полагают, что цены на туры вырастут еще больше в следующем году.

Ломидзе отметила, что 2023 год стал рекордным для внутреннего туризма. Российские туристы совершили больше 137 миллионов поездок по России.