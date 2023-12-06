В регионах ПФО почти не осталось свободных мест на курортах в каникулы

Если вы еще не выбрали зарубежную страну или место отдыха в России на новогодние каникулы, то уже опоздали, считает директор туристического бюро из Нижнего Новгорода Яна Самойлова. По словам руководителя фирмы, все относительно недорогое и качественное давно разобрали. Сегодня в ее агентстве готовы помочь лишь тем, кто не слишком притязателен или способен не обращать внимания на цену. Самые ответственные путешественники бронировать зимний отдых начинают еще в августе.

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- Ситуация с подорожанием туров, билетов, отелей на новогодние даты традиционная. Но сегодня она подогревается повышенным спросом. В топе туры по России и наконец-то клиенты поехали за рубеж. Их не останавливает ни курс валюты, ни необходимость везти с собой наличность из-за не работающих за границей банковских карт, - объясняет турагент.

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Спрос со стороны россиян на бронирование отелей и апартаментов за рубежом в этом году оказался активнее, чем в прошлом, заявляют и аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. По большинству востребованных направлений ценники увеличились на 36-43 процента. При этом спрос на размещение за рубежом на 23 процента превышает показатели прошлого сезона.

Лидером зарубежных новогодних предпочтений, по оценке Ostrovok.ru, в этом году стал Минск. Средняя стоимость ночи на праздники здесь составляет 9,4 тыс. рублей - на 36 процентов дороже, чем в прошлом году. Второе место у Стамбула, где за ночь придется отдать в среднем 10,8 тыс. рублей (+37 процентов). На третьем - Брест с 5,7 тыс. рублей (+43 процента). В первую пятерку также вошли Гродно (5,3 тыс., +26 процентов) и Паттайя (4,8 тыс. рублей., +33 процента).

Представители сервиса отмечают, что спрос продолжает перераспределяться в сторону стран СНГ. В этом году на них приходится 57 процентов от всех бронирований в отелях за рубежом - показатель увеличился относительно 2022 года на 51 процент.

"Видим значительный рост спроса на размещение в Китае. Также относительно прошлого года увеличилось число бронирований в Абхазии - рост в два раза, в Грузии - на 56 процентов, в Таиланде - на 47, в Узбекистане - на 45 процентов", - отмечают в сервисе.

Среди топовых новогодних российских направлений оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород, Анапа, Калининград, Екатеринбург, Выборг и Зеленоградск. Краснодарский край традиционно оказался самым дорогим вариантом. Регионы ПФО тоже в списке востребованы, и далеко не из самых недешевых. Здесь борьба за туриста еще продолжается. Хотя большая часть мест проживания уже закончилась. Гости ПФО, да и местные жители выбирают спорт, еду и природу.

Башкирия - регион, богатый на горнолыжные курорты - здесь их 19. По словам главы РБ Радия Хабирова, в этом году турпоток в республику с января по сентябрь вырос на 30 процентов к уровню прошлого года, соответственно такие же цифры ожидаются и по новогодним каникулам.

- 19 трасс у нас в республике. Абзаково и Банное - все о них знают, даже рассказывать не нужно. С учетом, что в стране некий дефицит горнолыжек имеется, ждем, что многие туристы приедут к нам, - убежден Хабиров.

В прошлые зимние каникулы в Башкирии побывали около 200 тысяч человек. В этом году ожидается около 300 тысяч. Что касается цен на зимние виды отдыха, то, по информации "РГ", курорты поднимут цены примерно на 10 процентов. В прошлом году skipass на один день обходился примерно в сумму от 2400 до 3600 рублей, на три дня - от 5000 до 6300 рублей. Цена за отдых на турбазах варьируется от 6000 до 36 000 рублей за сутки. Притом что стоимость уже выросла на 10-15 процентов, свободных коттеджей или номеров почти нигде не осталось.

Аналогичная обстановка в Перми. Уже сейчас в некоторых гостиницах все билеты на новогоднюю ночь проданы. Также во многих отелях стоп на бронь мест на все зимние каникулы. В среднем вечеринка 31 декабря в пермских ресторанах обойдется примерно в 8-9 тысяч рублей. В меню холодные и горячие закуски, салат и горячее на выбор, а также спиртное. И, конечно, концертная праздничная программа.

Отдых за городом в период с 1 до 8 января будет стоить от 9 до 50 тысяч рублей в сутки. Но почти везде в цену отдыха включено трехразовое питание.

Экскурсии в каникулы в Перми предлагают традиционно по праздничным ценам. К примеру, есть групповой выезд в дом Пастернака во Всеволодо-Вильву. В зависимости от количества туристов поездка будет стоить от 2700 до 4000 рублей с человека. Есть туры на фабрику игрушек, на конный завод. В среднем такие поездки выйдут по 2000 рублей с человека. Также можно прокатиться в санях или на снегоходах. Главное - успеть забронировать заранее.

В Удмуртии во многих местах отдыха нет свободных мест и на 31 декабря, и последующие первые дни января. Так, администратор в горнолыжном курорте "Нечкино" сообщил, что для бронирования на новогоднюю ночь остался доступен лишь один одноместный номер. При этом стоимость новогодней программы с двухдневным проживанием обойдется на двоих в 43 тысячи рублей. Не удалось забронировать номер и на январские праздники. Так что можно лишь приехать покататься. Стоимость дневного тарифа на прокат оборудования с подъемником будет стоить в будни 1800 рублей, в выходные - 3400. Отдельно подъемник на день обойдется в 1500 рублей.

В другом популярном месте - экоотеле "Окна в лес" на самую горячую дату также не предлагают бронирование. Да и на зимние каникулы мест осталось немного. Стоимость домика с панорамным остеклением начинается от 11 тысяч рублей за ночь.

Забронировать дом еще можно в Сарапуле, на берегу Камы на базе отдыха "Берега". Новогодняя ночь при двухместном размещении на два дня обойдется для пары или семьи с одним ребенком без дополнительного места в 35 тысяч рублей. Баня и чан будут оплачиваться отдельно, и бронировать их также стоит заранее.

Остановиться в Ижевске в городских отелях или апартаментах в новогоднюю ночь будет стоить от 3000 рублей за сутки. Выбор досуга разнообразный - поездка в деревню Хаски с катанием на собачьих упряжках, оленеферма, зоопарк, а также "Диннополис" с доисторическими животными и многое другое.

По оценкам Ильи Кычанова, исполнительного директора группы компаний "Турист", автора проекта "Влюбиться в Удмуртию", желающих посетить республику становится больше из года в год: спрос на внутренний, экскурсионный туризм вырос на 20-25 процентов.

"Если три года назад, когда мы запускали этот формат, 80 процентов приезжали на два дня и одну ночь, то сегодня основная масса приезжает на три-четыре дня. Как показала практика, и на пять дней в каникулы люди готовы приезжать. Треть наших гостей выбирают этот вариант", - рассказывает Илья.