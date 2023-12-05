Эксперты включили Казань в подборку городов с отличными музеями

Эксперты сервиса tutu подготовили подборку семи российских городов, музеи которых стоит посетить. В список включили и столицу Татарстана.

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В Казани россиянам рекомендуют отправиться в Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, чтобы познакомиться с древнерусской иконописью, европейской гравюрой и русской живописью. Посетители могут увидеть выдающиеся полотна Репина, Шишкина, Фешина и других художников. Для знакомства с историей региона эксперты советуют посетить Национальный музей республики.

Кроме того, любителям искусства предлагают насладиться живописью Куинджи, Поленова, Репина и Сурикова в Самарском областном художественном музее. По словам экспертов, достоин посещения и музей "Самара космическая", где гостям расскажут, почему город называют космической столицей России. А в Саратове россияне могут полюбоваться на полотна Боголюбова, Рокотова, Брюллова, Левитана в Радищевском музее, одном из старейших в России.