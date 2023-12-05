Эксперты включили Казань в подборку городов с отличными музеями
Эксперты сервиса tutu подготовили подборку семи российских городов, музеи которых стоит посетить. В список включили и столицу Татарстана.
В Казани россиянам рекомендуют отправиться в Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, чтобы познакомиться с древнерусской иконописью, европейской гравюрой и русской живописью. Посетители могут увидеть выдающиеся полотна Репина, Шишкина, Фешина и других художников. Для знакомства с историей региона эксперты советуют посетить Национальный музей республики.
Кроме того, любителям искусства предлагают насладиться живописью Куинджи, Поленова, Репина и Сурикова в Самарском областном художественном музее. По словам экспертов, достоин посещения и музей "Самара космическая", где гостям расскажут, почему город называют космической столицей России. А в Саратове россияне могут полюбоваться на полотна Боголюбова, Рокотова, Брюллова, Левитана в Радищевском музее, одном из старейших в России.
Также в подборку городов с достойными культурными учреждениями вошел Екатеринбург, где гостей приглашают в "Ельцин Центр" и Музей истории города. Во Владивостоке туристы могут посетить Приморскую государственную картинную галерею и Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. Арсеньева, в Красноярске — краеведческий музей и Красноярский художественный музей имени В. Сурикова. Также в рейтинг вошел музей современного искусства PERMM в Перми.