В России растет спрос на железнодорожные круизы

По данным «РИА Новости», новый год становится популярным временем для путешествий по железной дороге, включая поездки в Великий Устюг на «Зимнюю сказку». Билеты на эти маршруты уже распроданы, а пассажиры отмечают украшение вагона и интерактивную программу для детей.