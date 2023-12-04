В России растет спрос на железнодорожные круизы
По данным «РИА Новости», новый год становится популярным временем для путешествий по железной дороге, включая поездки в Великий Устюг на «Зимнюю сказку». Билеты на эти маршруты уже распроданы, а пассажиры отмечают украшение вагона и интерактивную программу для детей.
Кроме того, существуют туристические поезда, направляющиеся к местному Деду Морозу и предлагающие уникальные опыты. Некоторые путешественники делятся своими впечатлениями о новогодних поездках, включающих посещения различных городов. Стоимость билетов на такие поездки может начинаться от трех тысяч рублей за плацкартный вагон.
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