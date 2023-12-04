Туристский поток увеличится в Нижнем Новгороде в 2024 году более чем на 49%

В 2024 году более чем на 49% увеличится туристский поток в Нижнем Новгороде в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев на заседании городской Думы Нижнего Новгорода.

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Как сообщил глава города, в рамках федерального проекта на развитие туристической привлекательности Нижнего Новгорода, развития туристкого центра, обеспечение комфортного пребывания туристов, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и гостеприимства в 2023 году выделены 186,8 млн рублей.

«В рамках реализации проекта сформирована комфортная для пешеходов и туристов городская среда: обустроены арт-объекты, велопарковки, малые архитектурные формы. Установлены ориентирующие указатели, карт-схемы, информационные конструкции и знаки для удобной навигации. Обустроены фотозоны, смотровые площадки и др. Также оснащены площадки и места проведения городских ярмарок, установлены и обустроены мобильные туристско-информационные центры», – отметил глава города Юрий Шалабаев.