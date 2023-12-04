Где остановиться в Чечне: семь лучших вариантов размещения для туристов

1. Гостиница «Эдельвейс»

© «Это Кавказ»

Расположена в Спортивно-гостиничном комплексе недалеко от излюбленного туристами грозненского рынка «Беркат» и спорт-холла «Колизей». В шаговой доступности — мечеть «Сердце Чечни», центральный проспект Путина и пешеходный бульвар Эсамбаева.

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Номера современные и комфортабельные, 4 звезды, в каждом есть балкон. Но самая привлекательная фишка — бесплатный фитнес-зал с тренажерами и 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками. Мужские и женские дни чередуются.

За дополнительную плату — прачечная, химчистка, хамам, солярий, фито-бар с лечебными коктейлями и авторскими кофейными напитками с протеином.

Также в «Эдельвейсе» есть отличная недорогая столовая, бесплатная охраняемая парковка и возможность арендовать конференц-зал.

Домики «Veduchi spa»

Путешественникам по Шатойскому и Итум-Калинскому районам советуем остановиться в новых домиках в горах на территории всесезонного курорта «Ведучи». Вместительность одного домика — до шести человек.

Помимо спальни, гостиной, кухни и ванной с санузлом в домике есть банная комната с выходом в сауну.

У каждого домика — мангал, терраса, бассейн с подсветкой и подогревом, а также большой сибирский банный чан с гидромассажем. Все это волшебство огорожено от внешнего мира высоким забором. Так что, погружаясь в воду, вы остаетесь наедине только с горами — зелеными летом, заснеженными зимой.

Насчет чана надо договариваться заранее: на его разогрев понадобится часа четыре. Зато потом вода остается горячей еще долгое время.

Обедать можно на территории курорта — там есть столовая и ресторан в гостиничном трехзвездочном комплексе «Эдельвейс».

Курортная гостиница — более бюджетный вариант проживания. Тут чисто, уютно, тихо, включены завтраки и всегда есть места. Из окон всех номеров — вид на горы.

В стоимость проживания входит посещение тренажерного зала, а за дополнительную плату — сауны и бассейна.

Гостиница The Local Hotels Grozny

Здесь, вдали от шума городского, гостей ждет атмосфера арабской сказки. Некоторые считают, что из такого отеля на улицу можно вообще не выходить: тихо, спокойно, красиво, удобно, чисто, функционально. Персонал говорит на русском, английском, немецком, турецком и французском языках.

Помимо стандартных гостиничных услуг отель предлагает массажный кабинет, хамам, сауну, спа-центр, тренажерный зал, крытый и открытый бассейны с подогревом.

Есть удобства для гостей с ограниченными возможностями. Гости с детьми могут воспользоваться игровой комнатой и услугами няни.

При отеле есть сад, рядом — места для прогулок. Есть даже прокат велосипедов, а для любителей могут организовать пеший тур.

В отеле удобно останавливаться деловым людям. Для них есть все необходимое: бизнес-центр, конференц-зал, факс, оборудование для встреч и презентаций.

Глэмпинг Air Glamping

Для тех, кто устал от суеты и шума, идеальный вариант размещения — всесезонный глэмпинг Air Glamping в Чеберлоевском каньоне Веденского района.

Рядом, в 20 минутах на машине, высокогорное озеро Кезеной-Ам, замковый комплекс Алдам-Гези и отреставрированное средневековое село Хой.

На территории базы стоят оригинальные двухместные круглые домики и четырехместные модульные дома (с возможностью размещения до семи человек за дополнительную плату). У каждого — своя терраса.

Номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания — даже теплым полом. Из окон открывается вид на горные вершины.

Гости могут воспользоваться прокатом туристического оборудования (палатки, спальники, рюкзаки, палки для ходьбы по пересеченной местности) и горного электровелосипеда, на котором можно добраться до всех ближайших достопримечательностей: электромотор позволяет заехать практически на любой окрестный подъем.

В аренду сдается самовар с дровяной топкой и беседка для барбекю. Но продукты надо брать с собой. Ближайшая точка питания — ресторан курорта «Кезеной-Ам».

Отель Shali-City

Отель находится в центре города Шали, недалеко от трассы Р-217, в 30 км от Грозного, 23 км от аэропорта «Северный». Рядом — знаменитая белоснежная мечеть «Гордость мусульман», ГУМ и Дом культуры.

Уютные стильные номера с видами на мечеть, город или горы и стандартный комплекс гостиничных услуг. Из дополнительных — фитнес-центр, бизнес-центр, спортивная и детская площадки, игровая зона, салон красоты, охраняемая парковка.

На втором этаже — ресторан «Париж», где вкусно, недорого, большие порции. В здании есть продуктовый магазин.

Гостиница «Кавказ»

Это гостиница для тех, кому важна не презентабельность, а чистота, уют, удобное расположение, приветливый персонал, вкусная еда. И все — за доступную цену.

Находится в селе Мескерт-Юрт на трассе Е-50 — у поворота на город Аргун. При гостинице есть парковка, рядом — продуктовый магазин.

Гостиничные номера расположены на втором этаже. На первом — столовая. Всего за 120 рублей можно заказать завтрак на выбор: сырники, блинчики, омлет.

В номере все необходимое для отдыха: кровати, телевизор, столик, чайник. За символическую плату можно постирать, высушить и погладить одежду.

Хостел Lux

Расположен в центре Грозного, в шаговой доступности — проспект Путина, бульвар Эсамбаева, ТЦ «Грозный-Молл».

На первом этаже — кафе, на втором — компьютерный клуб, на третьем — 8 гостиничных комнат. В каждой от 4 до 9 одноярусных кроватей. Комнаты, санузлы и ванные разделены на женские и мужские.