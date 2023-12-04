Европеец перечислил четыре удививших его факта о России

Иностранец по имени Якуб Зиба переехал из Чехии в Россию и назвал четыре удививших его факта о стране. С путешественником пообщалась российская тревел-блогерша, его слова она приводит на канале в «Дзен».

© Lenta.ru

В первую очередь европеец отметил, что в России большие расстояния как в черте одного города, так и между населенными пунктами.

«Мне, чтобы попасть в центр города, приходится ехать на автобусе примерно час, — рассказал Зиба. — А если пробки — то еще дольше».

Также иностранцу показались необычными российские маршрутки, которые останавливаются где угодно по требованию пассажиров.

«Сначала мне было неудобно кричать, но со временем, конечно же, привык», — поделился чех. Он добавил, что в новинку для него было и передавать деньги за проезд через других пассажиров.

Зиба отметил, что в Чехии мужчины здороваются друг с другом за руку только на деловых встречах. Его удивило, что у россиян, в том числе молодежи, принято пожимать руки при встрече и прощании.

Наконец, по словам иностранца, реальность в России отличается от того, как о ней рассказывают на Западе.

«В Чехии пугают, что в России — цензура, несвобода, что нельзя делать то или другое, но на самом деле тут очень свободно», — заключил он.