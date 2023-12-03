На «Розе Хутор» стартует зимний сезон
Погодные условия позволили сформировать устойчивый снежный покров для подготовки горнолыжных трасс, поэтому курорт готов открыть их для катания уже 8 декабря. В первую очередь можно будет протестировать трассы северного склона с отметки 2320 м, т. е. с Розы Пик и до 1600 м над уровнем моря.
В зимнем сезоне – 2023/2024 курорт вновь предложит отдыхающим качественную горнолыжную и туристическую инфраструктуру и самую большую зону катания в России – 105 км трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и т. п. При этом курорт продолжает совершенствовать их качество. В новом сезоне расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга. Более удобными для катания станут трассы «Змейка», «Тритон», «Горизонт» (ниже Stash Парка).
Впервые в постолимпийский период в январе на курорте планируется запустить гондольный подъемник «Тироль», который ведет из Розы Долины на отметку 780 м над уровнем моря и соединяет курорт «Роза Хутор» с ГК «Альпика-сервис». Подобное решение позволит обладателям единого ски-пасса или ски-пассов «Роза Хутор» и ГК «Альпика-сервис» кататься по трассам сразу двух курортов.
В предстоящем сезоне гости «Розы Хутор» смогут воспользоваться услугами горнолыжной школы курорта, штат которой будет увеличен до 270 специалистов. Опытные инструкторы, имеющие удостоверения Национальной лиги, проведут групповые или индивидуальные занятия для гостей с разными уровнями подготовки, в том числе для новичков. Для маленьких горнолыжников также организовано обучение – весь зимний сезон на курорте будут работать детские горнолыжные кемпы, клуб «Егорка» доступен детям уже с 3 лет. В этом сезоне занятия с юными райдерами будут проходить не только по горным лыжам, но и по сноуборду.