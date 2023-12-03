На «Розе Хутор» стартует зимний сезон

Погодные условия позволили сформировать устойчивый снежный покров для подготовки горнолыжных трасс, поэтому курорт готов открыть их для катания уже 8 декабря. В первую очередь можно будет протестировать трассы северного склона с отметки 2320 м, т. е. с Розы Пик и до 1600 м над уровнем моря.

В зимнем сезоне – 2023/2024 курорт вновь предложит отдыхающим качественную горнолыжную и туристическую инфраструктуру и самую большую зону катания в России – 105 км трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и т. п. При этом курорт продолжает совершенствовать их качество. В новом сезоне расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга. Более удобными для катания станут трассы «Змейка», «Тритон», «Горизонт» (ниже Stash Парка).

Впервые в постолимпийский период в январе на курорте планируется запустить гондольный подъемник «Тироль», который ведет из Розы Долины на отметку 780 м над уровнем моря и соединяет курорт «Роза Хутор» с ГК «Альпика-сервис». Подобное решение позволит обладателям единого ски-пасса или ски-пассов «Роза Хутор» и ГК «Альпика-сервис» кататься по трассам сразу двух курортов.