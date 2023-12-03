Как путешествуют в России люди с ограничениями по здоровью?

Третьего декабря отмечается Международный день инвалидов. В России почти 11 миллионов людей с ограничениями по здоровью. Многие из них мечтают самостоятельно ходить в магазин, гулять и даже путешествовать, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев. Алла Нурмагомедова – для большинства людей с ограниченными возможностями пример для подражания. Самостоятельно гуляет по городу, путешествует на самолете, без помощи окружающих спускается в пещеру. Преодолевать себя научилась благодаря турне в Пермь. Алла с детства в инвалидном кресле. У нее редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Девушка часто устает. После каждого движения, вроде обеда или сушки волос феном, на восстановление уходят часы. Даже при этом успевает преподавать английский язык, вести в интернете блог и колесить по стране.

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«Когда я вернулась домой, я поняла, что все сделала сама. Я не нуждалась в никакой помощи, а если и нуждалась, то я просила открыто», – рассказала участница проекта Алла Нурмагомедова.

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Лайфхаками самостоятельных путешествий людей с ограниченными возможностями делится и Павел Трофимов. Полноценная жизнь может быть и у людей без рук или ног, уверен Павел. Его главный постулат: все преграды живут в голове. Так с 14 лет и ломает стереотипы. Занимается спортом, ходит на вечеринки, встречается с девушкой и легко иронизирует над собой.

«В одном из дворов я увидел интересную инсталляцию «Пуп Твери». Мне стало интересно. Там правда в стене пуп. Я с удовольствием его погладил, потому что не могу погладить свой», – рассказал Павел Трофимов.

В самостоятельное турне за два года благодаря социальному проекту отправились 35 человек с ограниченными возможностями. Знакомились с городом мечты, исследовали достопримечательности и кухню и главное – открыли в себе новые возможности.

«Человек с инвалидностью смотрит, Наташа поехала, она с протезом в руки. Вот она поехала в Краснодар и полетала на флайборде. Значит, я это могу сделать. Или парень на протезе ноги поехал в Сочи и поплавал с дельфинами. Значит, любой человек это сможет. Это мотивация к тому, чтобы люди с инвалидностью не боялись: выходили, путешествовали. Это все возможно», – рассказала автор социального проекта Елена Сумина.