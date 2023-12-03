Новый туристический автобусный рейс появился в Кузбассе

В Кемеровской области запустили новый междугородний автобусный рейс до Шерегеша.

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С первого декабря в Кузбассе запустили новый междугородний автобусный рейс, который соединил Междуреченск и Шерегеш.

Автобусы по маршруту "Междуреченск – Новокузнецк – Шерегеш – Таштагол" теперь ездят по пятницам и воскресеньям. Из Междуреченска автобус отправляется в 15:40, из Мысков – в 16:20, из Новокузнецка – в 17:50. В Шерегеше у горы Зеленой туристы окажутся в 20:58, в поселке городского типа Шерегеш – в 21:08, а в Таштаголе – в 21:35.

В обратном направлении маршрут ходит только по воскресеньям. Он отправляется из Таштагола в 15:30, с автостанции Шерегеша можно выехать в 16:00, от горы Зеленой – в 16:10, в Новокузнецк пассажиры прибывают в 19:10, в Мыски – в 20:35, а в Междуреченск – в 21:15.